Casal russo vive com um puma em casa

’Messi’ é o nome do animal de estimação.

01:30

O felino tem dois anos e vive com a família Dmitriev, em Penza. Conheceram-se no zoo daquela cidade russa e foi amor à primeira vista.



Os donos garantem que é educado e calmo e que tê-lo é quase como ter um cão.



Todos os dias fazem com ele dois longos passeios para que não se farte da vida doméstica.



Como se não bastasse, ‘Messi’ tem também uma estreita amizade com a gata da família.