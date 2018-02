Casal sem-abrigo filmado a fazer sexo à entrada de prédio

Mulher chamou as autoridades após captar momento.

As autoridades de Humberside, na Inglaterra, responderam a uma denúncia de um casal sem-abrigo que fazia sexo no exterior de um prédio. A queixa foi feita por uma mulher que tolerou a presença diária dos namorados durante quatro meses até filmar o insólito.

A testemunha, que prefere manter secreta a sua identidade, afirma que a situação foi se tornando insustentável ao longo do tempo. O casal acumulava garrafas de bebidas alcoólicas no local e por várias vezes a mulher tropeçou nos corpos adormecidos à entrada e no lixo dos inquilinos indesejados.

Em entrevista ao jornal Metro, a denunciante afirma que é sensível à situação destes cidadãos, mas que a ocorrência foi "a gota de água e acabou com a paciência que restava".

O número de pessoas a dormir nas ruas está a aumentar drasticamente em Inglaterra e é apelidada pelos habitantes como uma "epidemia".