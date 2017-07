Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal tenta recriar dança de filme e acaba no hospital

O objetivo era surpreender os convidados no dia do seu casamento.

13.07.17

Andy e Sharon Price, de 51 e 52 anos, decidiram recriar a mítica dança do filme 'Dirty Dancing' com o intuito de surpreender os convidados para o seu casamento. Porém, a tentativa não correu da forma esperada ao casal de Bristol, Inglaterra, conforme avançado pelo jornal Daily Mail.



A um ano da boda, o casal descoordenou-se ao tentar imitar Patrick Swayze e Jennifer Grey, na mítica dança do filme dos anos 80 a que já tinham assistido mais de 30 vezes.



Foi no momento em que Sharon correu para os braços do noivo que acabou por embater no mesmo, quando este se preparava para agarrar na cintura da mulher e a elevar. Acabaram por cair ao chão e os ferimentos obrigaram a chamar uma ambulância que os transportou para o hospital.



Da dança resultaram ferimentos na cabeça e nas costas, segundo a mesma fonte.