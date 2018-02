Casal viaja pelo mundo a vender vídeos de sexo

Clientes podem pedir vídeos com posições ou fantasias específicas.

11:13

Dois jovens desistiram dos empregos numa empresa de comunicação para se dedicarem a tempo inteiro à venda de vídeos sexuais caseiros. O casal, que se conheceu num 'ménage à trois' durante uma festa, fundou o próprio site no qual são inseridas as produções, que podem ser compradas a partir de quatro euros.

Em declarações à imprensa, Kim, de 23 anos, e Paulo, de 28, revelaram que não queriam desvendar o que faziam aos amigos e família, mas que uma mensagem de uma amiga a afirmar que sabia do que se passava mudou tudo. " Ficámos em pânico", revelaram.

Nesse mesmo dia, apanharam um autocarro para a praia em Tenerife, nas Ilhas Canárias, e passaram lá a tarde a beber cerveja e a olhar para o mar. " Foi quando nos apercebemos. Porque haveríamos de nos preocupar com o facto de as outras pessoas saberem que estávamos a fazer aquilo com que sempre sonhámos?", explicou Kim que revelou ainda que ninguém ficou surpreendido.

O casal tem viajado por todo o mundo de forma a produzir cada vez mais conteúdo diferente do habitual para os clientes. "Sempre que viajamos para um novo país descobrimos novos cenários e hábitos e a aventura sexual começa de novo", exclamou a jovem ao site Striplv.



Os "empreendedores" ainda possibilitam que os seguidores possam pedir gravações específicas mediante as fantasias sexuais. No entanto, o preço do vídeo varia consoante o nível de erotismo.