Casino troca prémio de 38 milhões por jantar

Uma norte-americana processou um casino e alegou que a máquina que a premiou no valor de cerca de 38 milhões de euros estava "defeituosa".Para remediar a situação, o casino decidiu oferecer um jantar à cliente em vez do prémio.A vencedora, Katrina Bookman, tirou uma foto que comprova a veracidade da situação e processou por danos o casino e duas companhias que fabricam as máquinas de jogo, invocando o impacto negativo do caso na sua vida.