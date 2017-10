Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Catatua ‘estacionada’ à porta de restaurante

Dono do animal foi comprar comida no estado do Oregon, EUA.

04:30

Um homem do estado do Oregon, EUA, deixou o animal doméstico ‘estacionado’ numa árvore antes de ir comprar comida a um restaurante.



O caso seria normal se o animal não fosse... uma catatua! A ave, pelos vistos, estava bem ensinada porque não fugiu.