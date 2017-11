Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cavalo dá coice num carro e acaba detido

Proprietário do veículo chamou a polícia.

03:30

Um cavalo foi detido pela polícia, no Brasil, após dar um coice num carro!



O proprietário do automóvel, irritado, exigiu que o cavalo ficasse preso até o dono do animal pagar o valor do arranjo.



O cavalo acabou por passar 24 horas atrás das grades.