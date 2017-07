Festa de aniversário em centro de reabilitação nos EUA.

08.07.17

pub

Uma idosa que celebrou o centésimo aniversário nesta quinta-feira garante que o segredo para a sua longevidade é o vinho."Eu gosto do meu vinho, não mo podem tirar", disse Florence Bearse, que festejou o aniversário no Centro de Reabilitação Watergate, em Bangor, no estado norte-americano do Maine.A centenária é conhecida pelo sentido de humor. "As pessoas aceitam-me. Elas compreendem... Eu sou maluca", brincou Florence Bearse.