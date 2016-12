Centenas de pessoas invadem aniversário de adolescente

No dia da festa, centenas de pessoas apareceram em La Joya, para desagrado da família e da própria Rubi, que teve de se tentar deslocar no meio de uma multidão de desconhecidos e do caos.

Centenas de pessoas invadiram a festa do 15.º aniversário de Rubi Ibarra García. Os pais da jovem mexicana colocaram um vídeo na rede social Facebook onde convidavam para a festa... mas esqueceram-se de colocar o evento privado."Olá, tudo bem? Convidamo-vos, neste dia 26 de dezembro, para os 15 anos da nossa filha, Rubi Ibarra García", diz o pai da jovem enquanto esta, ao seu lado, sorri. As imagens tornaram-se virais e mais de um milhão de pessoas confirmaram a presença.O evento foi alvo de inúmeras brincadeiras e memes de internautas. O vídeo foi tão conhecido no país que até o famoso ator gael García Bernal imitou o pai de Rubi num sketch de um programa de televisão.