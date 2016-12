O que achou desta notícia?







Centenas de pessoas concentraram-se junto ao Parlamento australiano num protesto diferente. Em vez de gritarem palavras de ordem e insultarem políticos, os manifestantes... desataram a rebolar pelo extenso relvado do Parlamento.A insólita manifestação visou protestar contra a intenção de construir no local uma vedação de segurança, privando as pessoas de aceder ao aprazível relvado.