Cerimónia de casamento interrompida por sexo

Noiva estava a caminhar para o altar ao som da marcha nupcial, quando se ouviram gemidos de mulher.

10:56

A cerimónia de casamento de um casal foi inoportunamente parada pelo ruído de gemidos sexuais de uma mulher, depois de ter começado a dar pornografia no computador que estava ligado ao sistema de som.

No vídeo é possível visualizar que, à medida que se ouvem os gemidos, a reacção inicial do casal e dos familiares é de riso porém, uns segundos depois, os convidados ficam chocados com o sucedido.

Este foi um momento hilariante e ao mesmo tempo caricato que tornou a cerimónia de casamento estranha e, no mínimo, insólita. De acordo, com o The Mirror, o sucedido aconteceu devido a um download realizado pelos amigos do noivo, na Internet, numa tentativa de economizar dinheiro, para não contratar músico.

A situação é rapidamente resolvida e o casamento prossegue com os noivos visivelmente nervosos, mas não se verificou outra situação inconveniente.

O incidente, que ocorreu no Brasil, foi partilhado nas redes sociais e espalhou-se por todo o mundo, tornando-se viral.