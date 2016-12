Chamadas inúteis entopem serviço de urgência

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito Outras 5 pessoas também já deram o seu contributo pub

A polícia metropolitana de Londres pediu aos habitantes da capital britânica que evitem entupir as linhas telefónicas dos serviços de urgência com pedidos inúteis.Segundo as autoridades, esses telefonemas aumentam na época festiva e, para dissuadir o hábito, publicaram a lista dos pedidos mais estapafúrdios.Entre os mais incríveis está a chamada de uma mulher que queria apresentar queixa do serviço de tosquia que "desfigurou" o cão dela.