Charlie Sheen acredita que a Lua tem extraterrestres

Confissão é feita por Rob Lowe, que adianta que o colega acha que o satélite natural da Terra é oco.

O ator Rob Lowe prepara-se para estrear o programa de televisão "The Lowe Files", onde promete ajudar a entender e revelar alguns mitos e segredos sobrenaturais.

Numa conferência de imprensa da Television Critics Association, o ator de 53 anos, revelou que muitos dos seus amigos do universo de Hollyood têm crenças um pouco fora do normal.

Rob Lowe deu Charlie Sheen como um exemplo, dizendo que o ator e também comediante acredita que a Lua é oca e abriga extraterrestres, ou pelo menos vestígios daquela que terá sido uma civilização alienígena.

Sobre "The Lowe Files", o ator descreveu que se sentiu "como um rapaz de oito anos preso no sonho de um homem com um corpo de 53", adiantando que parte de todo o conceito da série é a viagem.

O ator contou ainda que já comunicou com fantasmas, utilizando instrumentos que os estudiosos do sobrenatural usam.

O programa tem a estreia agendada para o próximo dia 2 de agosto, no canal A&E norte-americano.