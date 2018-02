Cientistas descobrem peixes que 'caminham' no mar

Descoberta nova população marinha de animal que se julgava quase extinto.

Os cientistas acreditavam que a espécie, apelidada de 'Red Handfish' ('Peixe vermelho com mãos', em português) estava extinta até encontrarem uma nova população na Tasmânia, Austrália. O peixe aparenta ter braços, que utiliza para apoiar os movimentos na zona rochosa onde habita, e já é uma sensação na internet.

A espécie sempre cativou a atenção dos investigadores pela forma peculiar como se movimenta e por ter características únicas entre os animais aquáticos.

Uma população de Red Handfish foi avistada pela última vez na baía de Frederick Henry, no século XIX, e os cientistas acreditavam que 30 exemplares eram os últimos no planeta. Afinal, o animal é tímido e não gosta de invasões no seu habitat, pelo que se esconde de olhares alheios.



A descoberta de uma nova população dá a esperança de um novo programa de reprodução dos animais pois, de acordo com o Instituto de Estudos Marinhos e Antárticos, a raridade da espécie deve-se ao facto dos peixes se reproduzirem com pouca frequência.