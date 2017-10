Cinco minutos de sexo com robô animam casamento

Sergi Santos é o criador da boneca sexual que aumenta o tempo dos orgasmos,

'Samantha' é o nome da boneca que promete ajudar nas relações sexuais entre marido e mulher. De acordo, com o criador do robô, este brinquedo aumenta o tempo de orgasmo e melhora a performance sexual dos utilizadores.



O engenheiro espanhol Sergi Santos afirma que o facto de fazer sexo com o o robot 'Samantha' melhorou em muito a sua vida sexual com a mulher, Maritsa Kissamitaki. E explica que esta mudança se deve ao robô, que o libertou da pressão da vida sexual.



"Agora tenho mesmo sexo a valer com a minha mulher. Não estou a apressar as coisas e não demora apenas cinco minutos. Aproveito melhor o sexo com a minha mulher porque não tenho de me apressar", contou o criador de Samantha ao jornal Daily Star.