Primatas invadem propriedade nos EUA todas as manhãs.

11.07.17

Mais de 50 macacos invadem todas as manhãs o quintal de um homem da Florida, EUA, para roubar comida.Brian Pritchard quis partilhar com o Mundo e pegar numa câmara para fotografar o ‘gang’ dos primatas, que todos os dias lhe deixam o quintal sujo com fezes.