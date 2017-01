Cliente faz funeral de frigorífico

O que achou desta notícia?







É costume dizer-se que a vingança é um prato que se serve frio. O dono de uma funerária do Kent, Reino Unido, reinventou o espírito da frase e devolveu um frigorífico avariado à loja Argos de Maidstone levando-o num carro funerário. Depois de ver ignoradas as suas reclamações, Rafael Learmonth montou um funeral com todas as regras e entregou na loja o aparelho, coberto com um manto roxo.