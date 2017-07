Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Clube de combate’ para gangues rivais

Evento na Nova Zelândia foi inspirado no filme.

01:30

Membros de gangs na Nova Zelândia preparam-se para um ‘clube de combate’.



O evento, inspirado no filme com o mesmo título, tem como objetivo amenizar a tensão entre grupos rivais de forma controlada.



Cerca de 60 membros de gangs vão lutar entre si num centro comunitário da cidade de Whangarei, no sábado.