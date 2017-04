Como lavar a cabeça sem água corrente

O que achou desta notícia?







Um jovem chinês está a fazer sucesso nas redes sociais com a solução engenhosa que inventou para lavar a cabeça quando não há água corrente. O vídeo mostra o jovem com um garrafão preso às costas , que vai inclinando para deixar sair a água sobre a nuca.O método parece eficaz, embora seja aconselhável realizar a operação na banheira em vez do lavatório, para não alagar a casa de banho...