Condenado a 22 anos por roubar comando da televisão

"Independentemente do que tem vindo a roubar, Bramwell tem repetidamente violado a lei. Levava o que queria e esperava não ter de lidar com as consequências", disse a acusação, citada pelo jornal Independent.

Eric Bramwell, de 35 anos, foi condenado a 22 anos de prisão após ter entrado num complexo de apartamentos no estado norte-americano do Illinois e roubado um comando de televisão de uma das casas.O crime ocorreu em agosto de 2015 mas apenas esta semana foi julgado. Tendo em conta o historial reincidente de Bramwell – todos incidentes relacionados com assaltos em que leva comandos de televisão – terá de cumprir pelo menos metade da pena antes de poder pedir liberdade condicional.No mais recente assalto, Eric Bramwell deixou para trás uma luva o que permitiu ser identificado através de testes de ADN.