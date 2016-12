Condenados por deixarem filho faltar às aulas

Jovem começou a faltar às aulas com apenas seis anos

O que achou desta notícia?







44% Muito insatisfeito

44% 4%

4% 8%

8% 4%

4% 40% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







44% Muito insatisfeito

44% 4%

4% 8%

8% 4%

4% 40% Muito satisfeito Outras 25 pessoas também já deram o seu contributo pub

Um casal residente em Cádis, Espanha, foi condenado a três meses de prisão por ter deixado o filho faltar às aulas. O caso foi levado a tribunal no ano letivo de 2008/2009, quando o rapaz tinha 14 anos e depois deste ter faltado 117 horas em apenas um mês.A sentença só agora foi conhecida e os pais acusados de ‘absentismo grave’ pelo abandono escolar do jovem que, segundo o Ministério Público, começou a faltar às aulas com apenas seis anos.