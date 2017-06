Condor abraça homem que o salvou

O que achou desta notícia?







Um homem argentino recebeu uma visita de um velho amigo a quem salvou a vida.Um enorme condor, que Edgardo salvou e cuidou após cair do ninho quando ainda era uma cria, veio agradecer a sua compaixão com um grande abraço.O momento viral foi capturado pelo primo de Edgardo, e é possível ver o laço criado entre os dois, quando o condor abre as asas para saudar o homem que o salvou.