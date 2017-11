Salvamento milagroso na Austrália.

01:30

Um homem de 96 anos, que ia visitar a mulher a um hospital, na Austrália, perdeu o controlo do carro, que ‘voou’ por cima de outro veículo estacionado. Um vídeo mostra o carro desgovernado a levantar voo e, ao aterrar, falha por meros centímetros um poste de eletricidade!Por coincidência feliz o veículo parou dentro do hospital!O idoso ficou com ferimentos ligeiros e foi tratado no local.