Condutor filma acidente com 30 carros em estrada coberta de neve

Viveram-se momentos de pânico numa autoestrada de Michigan, nos EUA.

Por J.C.M. | 20:09

Um acidente em cadeia que envolveu mais de 30 viaturas foi filmado por um dos condutores que se viu envolvido no sinistro.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/fKpCAZy4IXg" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe>



"A minha mulher e eu estivemos envolvidos num choque em cadeia na estrda Southbound US31 em Muskegon, no Michigan. Consigos não bater em ninguém conduzindo o nosso carro para o separador central, e então filmei o vídeo em que se vê os carros a bater. À media que ia filmando, três carros bateram no nosso", revela o condutor ao site Viral Hog.



O caso aconteceu a 29 de dezembro e rapidamente se tonrou viral nas redes sociais. A forma como os carros, completamente descontrolados, vão batendo uns nos outros, mostra o perigo de conduzir numa estrada coberta de neve.



Nos últimos dis, a costa Leste dos EUA tem estado a enfrentar uma vaga de frio com temperaturas negativas e fortes nevões, que têm levado o caos a vários estados.