Condutora britânica derruba muro com o carro

Uma britânica num BMW trocou o travão pelo acelerador e despedaçou antiguidades no valor de mais de 2 mil euros. Imagens de videovigilância da Acreman St Antiques, em Sherborne, mostram o carro a derrubar o muro, destruindo estátuas e outras peças.A mulher sai do carro por momentos, mas decide ir-se embora.A loja divulgou as imagens na esperança de que a condutora seja identificada.