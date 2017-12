Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Confunde carro da polícia com um táxi

Traficante detido com mais de mil charros em Copenhaga.

02:30

Um traficante cheio de pressa entrou no primeiro veículo que viu, pensando tratar-se de um táxi. Teve azar, pois trava-se, na realidade, de um carro da polícia.



Perante o estado agitado do homem e tendo em conta que estava a sair do bairro ‘alternativo’ de Christiania, no centro de Copenhaga (Dinamarca), os agentes revistaram-no e encontraram mil charros de marijuana.



É o que dá a pressa...