Confunde 'supercola' com gotas para os olhos

Médicos alertam para embalagens muito semelhantes responsáveis por 15 mil casos.

22:05

É um momento de horror inimaginável: achar que está a colocar gotas oftálmicas quando, na realidade, está a aplicar cola nos olhos. Foi o que aconteceu a um homem inglês, que ficou em agonia com o olho colado com ‘supercola’.

O caso, ocorrido em 2010, só agora foi revelado, num estudo do British Medical Journal, que dá conta de 15 mil casos semelhantes desde a década de oitenta.

Neste caso em particular, o homem deu entrada num hospital de Oxford, no Reino Unido, com dores extremas e a cola foi removida com recurso a forceps e muita delicadeza. Os autores do estudo relatam que a situação só não foi pior porque o paciente, após colocar cola nos olhos, lavou-os imediatamente com bastante água.

A cola em questão é habitualmente usada para colar unhas postiças e a sua composição é em tudo semelhante à ‘supercola’. O problema é que desde 1982 que a substância (cianoacrilato) é vendida em frascos visualmente semelhantes aos que contém gotas oftálmicas.

"A aplicação inadvertida de cianoacrilato, ou ‘supercola’, na zona ocular tem sido reportada com frequência desde que a cola mudou de embalagem. Este estudo pretende servir de alerta para o problema contínuo e para lembrar aos profissionais de saúde para reportarem estes casos aos fabricantes e organismos reguladores, para que sejam introduzidos mecanismos de segurança nestas embalagens de químicos nocivos, para bem e segurança de todos", conclui o estudo.