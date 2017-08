Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Confundem assentos com mulheres de burca

Grupo anti-imigração norueguês gozado na Internet.

03:30

Um grupo anti-imigração norueguês usou a imagem ao lado para denunciar no Facebook a "islamização" do país.



No entanto, acabou por ser gozado nas redes sociais porque as ‘mulheres de burca’ que viam na foto não passavam de... assentos do autocarro.