Conheça a detetive privada que descobre traições dos maridos

Rebbeca Jane investiga infidelidades a pedido dos parceiros.

16:05

Rebecca Jane, de 32 anos, tem provavelmente um dos trabalhos mais raros em todo o mundo. A britânica é uma detetive privada que descobre traições do parceiro do/a cliente que requisitar os seus serviços.



A mulher abriu o seu negócio em Manchester, corria o ano de 2009, e desde então nunca mais parou. A detetive utiliza várias técnicas para detetar "cônjuges infiéis", a pedido dos(as) próprias companheiros(as).



O seu próprio exemplo de vida e as várias infidelidades de que foi alvo por parte do ex-companheiro impulsionaram Rebecca a criar a sua empresa, numa tentativa de ajudar mulheres a descobrirem se estão ou não a ser enganadas.



"Foi o momento mais triste da minha vida. Descobri que o meu ex andava comigo e com pelo menos mais seis mulheres. Na altura recorri a espiões e detetives, mas não sei se era por serem homens, acabavam por ter uma atitude muito fria em relação ao caso. Então decidi criar este negócio com o objetivo de ajudar outras mulheres", revelou a empresária ao The Sun.



No entanto, a detetive garante que com o tempo descobriu que as mulheres também cometem muitas infidelidades e garante que tem um leque de clientes com tantos homens como mulheres.



O negócio foi um sucesso tal, que Rebecca já tem funcionários a trabalhar para si em mais de 40 países. Os métodos utilizados variam conforme o perfil do cliente e do alegado traidor. "Usamos armadilhas nas redes sociais, colocamos câmaras nas bolsas das mulheres e aproveitamos sempre as viagens de negócios para espiar", conta.