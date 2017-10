Conheça a nova moda das sobrancelhas sangrentas

Já 3 mil pessoas gostaram do estilo assustador da testa de Isobelle.

03.10.17

Já vimos sobrancelhas de todos os tipos: pintadas, raspadas com um pequeno corte. O que ainda ninguém viu foi a mais recente inovação de Isobelle.

As sobrancelhas assustadoras são feitas para que pareçam ser cortadas e com o seu estilo sangrento são uma óptima sugestão para o Halloween que se aproxima.

Isobelle publicou mesmo um guia para quem queira recriar o olhar de terror. O primeiro passo é cobrir todo o rosto com maquilhagem para que os pelos não se vejam. Depois é apenas necessário desenhar com lápis, criando o efeito de sangue com maquilhagem vermelha.

Já 3 mil pessoas gostaram do estilo assustador da testa de Isobelle.

Foi @evagore_, Jodie Elizabeth Evans, que originalmente estreou a aparência da sobrancelha cortada a 3 de Setembro. Assustou milhares com seu olhar que rapidamente se tornou uma tendência.

O resultado final mete medo mas garante sucesso imediato na noite das bruxas.