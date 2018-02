Consegue encontrar o Lamborghini nesta imagem?

‘Bomba’ de mais de 200 mil euros ficou desfeita em acidente.

Duas pessoas escaparam vivas como por milagre a uma violenta colisão de um Lamborghini com um contentor pré-fabricado em Costa Mesa, na Califórnia.

O carro, que custa mais de 200 mil euros, ficou completamente desfeito e alojado debaixo da estrutura, num terreno onde decorrem obras. O condutor, Cesar Castro Rodriguez ficou com ferimentos graves e, à chegada dos bombeiros, entrou em pânico por não conseguir encontrar o passageiro que seguia consigo no carro, um jovem de 25 anos.

Cesar foi detido por condução sob efeito do álcool enquanto os bombeiros estiveram mais de 45 minutos em operações delicadas para tentarem encontrar o outro ocupante dentro do veículo.

A polícia veio a descobri-lo em casa. O jovem tinha fugido logo após o acidente, no qual sofreu apenas ferimentos ligeiros e refugiou-se em casa.

Segundo a polícia local, o acidente ocorreu pelas 2h10 de sábado e as operações de remoção do Lamborghini debaixo do pré-fabricado demoraram várias horas devido "a complicações com fios e sistemas elétricos".