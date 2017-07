Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Contrata detetive para encontrar homem que usa a sua imagem para engates

Identidade do modelo foi usada mais de 40 vezes para seduzir mulheres na internet.

16:56

Matt Peacock, modelo e residente em Manchester, Reino Unido, já viu a sua identidade ser usada mais de 40 vezes para seduzir mulheres na Internet.



Segundo consta, um homem utiliza a identidade de Peacock para conseguir encontros com mulheres nas redes sociais, conforme avança o jornal Daily Mail.



Perante esta situação, decidiu contratar um detetive privado para encontrar o ladrão.



Peacock alega que a utilização da sua identidade está a ter um impacto negativo na sua vida conjugal e, também, nas vidas das mulheres que foram alvo das seduções com recurso à sua imagem. Foram ainda utilizadas fotografias suas na companhia dos sobrinhos, de modo a simular uma personagem de um pai dedicado, segundo avança a mesma fonte.



A mulher de Matt chegou a ser contactada diversas vezes pelas vítimas do ladrão que lhe diziam que o marido a estaria a trair.



Após ter feito queixa na polícia, o modelo não viu o problema resolvido uma vez que não existe legislação que regule estas situações.



Peacock lidera, também, uma campanha para tornar esta prática ilegal.