Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Copo de papel usado por Elvis vai a leilão

Licitações já ultrapassaram os mil euros.

02:30

Um copo de papel amarrotado que - alegadamente - foi usado por Elvis Presley para beber água durante um espetáculo há mais de seis décadas está a ser leiloado no site eBay e as licitações já ultrapassaram os mil euros.



A relíquia foi recolhida por uma fã chamada June após um concerto do ‘rei’ na Feira de Tulsa, em 1956, e foi religiosamente preservada até aos nossos dias.



O leilão online termina no próximo domingo e o preço final ainda pode subir.