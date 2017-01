O que achou desta notícia?







Cerca de 30 corajosos nadadores entraram no passado fim de semana nas águas geladas do lago Chiemsee, junto a Munique, na Alemanha, para competir pelo título de Rei do Gelo.Os mais afoitos nadaram 50 metros em estilo livre e bruços junto à cidade de Prien.