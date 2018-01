Corpo de bebé é roubado para ritual satânico

Ciro tinha apenas um ano e dois meses quando morreu.

O corpo de um bebé foi roubado de um cemitério no dia 24 de dezembro do ano passado. O episódio desenrolou-se na Argentina quando Alberto e Mara Aranda, os pais de Ciro, se dirigiram ao local para substituir o ramo de flores junto ao caixão do filho e descobriram que os restos mortais do mesmo já não se encontram lá.

Ciro morreu no passado dia 10 do último mês de 2017 com um ano e dois meses devido a uma forte pneumonia. Devido ao cemitério se encontrar cheio, os pais acordaram que o caixão podia ficar guardado numa sala própria e restrita ao público até as obras para obter mais espaço estivessem finalizadas.

Ana Maria Cargo, a policial a cargo da investigação, já revelou à imprensa local que a equipa continua à procura do pequeno Ciro. "Há um conhecido culto satânico na zona de Otamendi que protagoniza diversos rituais. Estamos confiantes que esta procura vai trazer resultados rápidos", explicou.

Também o advogado da família já fez questão de referir que tem várias evidências de que o cadáver foi roubado por o culto, proveniente de uma pequena localidade na província de Buenos Aires, na Argentina.