Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corta pénis ao colega de casa por não gostar do cheiro a tabaco

Vítima foi encontrada decapitada e desmembrada no interior da residência.

22.12.17

Um homem de 45 anos assassinou o colega de apartamento por não gostar de sentir o cheiro do tabaco que este fumava. Eduard Assylove, natural de Moscovo, Rússia, foi decapitado e desmembrado no corredor da casa.



A cabeça, os braços, as pernas e o pénis foram encontrados em cima da almofada. Segundo o jornal britânico Metro, também tinha os ouvidos e um dedo da mão esquerda cortado.



Segundo as autoridades, "a vítima foi esfaqueada nove vezes no estômago e cinco vezes na virilha. Foi esfaqueado mais de 40 vezes antes de ser desmembrado".



O assassino confessou o crime e disse à polícia que matou o colega de casa porque não gostava de fumar e de sentir o cheiro lá em casa. Disse que era frequente os dois discutirem sobre o hálito a tabaco, mas que as discussões tomaram outras proporções quando o colega começou a fumar em casa.



O homem aguarda julgamento.