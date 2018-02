Corta pénis do filho de 20 meses

Mulher utilizou uma tesoura para realizar a intervenção.

Ashley Marie Kase cortou o pénis ao filho de apenas 20 meses de idade com uma tesoura enquanto lhe trocava a fralda no passado dia 24 de janeiro. O caso aconteceu no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Após o sucedido, a mãe levou a criança de imediato para o hospital para o corte ser devidamente tratado. Segundo o relatório das autoridades, a progenitora admitiu ter cortado o órgão genital do filho, no entanto o motivo do mesmo ainda não é claro.

A mulher foi detida pelas autoridades locais esta terça-feira no local de trabalho e acusada de colocar em risco o bem-estar e a saúde de uma criança. Ashley Kase encontra-se presa enquanto aguarda pela sessão tribunal, na qual será decidida a sentença a aplicar, com uma fiança de 160 mil euros.



O bebé foi entregue aos cuidados do pai biológico.