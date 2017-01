Criança acredita ter poder nas mãos

O que achou desta notícia?







Um vídeo divertido, filmado num aeroporto, mostra uma criança fascinada com o poder das suas mãos.O menino não compreendeu o conceito de portas automáticas e acredita que está a usar a magia para as empurrar.O pai, fã da saga ‘Star Wars’, disponibilizou o vídeo no YouTube sob o nome de usuário Darth Resona, e imediatamente surgiram fãs que compararam a cena aos poderes dos Jedis.