Criança consegue cheirar cores

Tem capacidade fora do normal.

Deepti Regmi, uma menina nepalesa de 11 anos, tem uma habilidade fora do normal.



A criança é capaz de reconhecer as cores de olhos vendados... apenas com o olfato.



Consegue decifrar a cor de qualquer que seja o objeto, incluindo as cores impressas num jornal.