Criança destrói horas de trabalho

Derruba torre construída por artista de rua.

00:10

Um artista de rua mostrou grande controlo e autodomínio ao evitar fazer justiça pelas próprias mãos contra uma criança desastrada que deitou por terra horas e horas de trabalho. O homem estava a construir uma torre com peças do popular jogo ‘Jenga’ no centro de Hanói, Vietname, quando a criança se aproximou para ver e... mandou tudo abaixo . E que tal mandar os pais reconstruir tudo?