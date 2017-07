Criança foi salva pelo irmão mais velho.

Um menino de sete anos sofreu queimaduras de terceiro grau ao tentar acender uma vela.Brogan Davenport, de 10 anos, foi buscar um isqueiro a uma gaveta e acendeu uma vela que lhe caiu em cima. A camisola do menino começou a arder e queimou-lhe as costas e o peito.A criança foi submetida a várias cirurgias e já regressou à escola, no entanto ainda está em fase de tratamentos.Foi o irmão mais velho de Brogan que o encontrou e o atirou para o chão apagando as chamas.