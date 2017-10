Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criminoso desafia as autoridades

Procurado pela polícia por vários delitos menores nos EUA.

22:17

A Polícia do Michigan, EUA, publicou na sua página de Facebook uma fotografia de um foragido, Michael Martin Zaydel, suspeito de vários delitos menores.



Este, ao ver o seu rosto na rede social, decidiu desafiar as autoridades, afirmando que, caso a fotografia conseguisse mil partilhas, entregava-se.



Os polícias aceitaram o desafio e conseguiram as mil partilhas mas, como seria de esperar, o foragido não cumpriu a palavra e continua a monte.