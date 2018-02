Cruzeiro no Pacífico interrompido por pancadaria a bordo

Nove passageiros da mesma família foram detidos pela polícia australiana.

Um cruzeiro de 10 dias que prometia uma viagem inesquecível no Pacífico Sul para mais de 2 mil passageiros acabou por cumprir a promessa da pior forma.



O que os participantes vão levar da viagem não será tanto as paisagens de sonho em clima de verão, mas antes a gigantesca rixa que deflagrou a bordo, com dezenas de pessoas a envolverem-se numa monumental sessão de pancadaria.





<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/P1c2s0dQD3g" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

O caso aconteceu a bordo do navio Carnival Legends e levou à expulsão de uma família, acusada de ter causado os desacatos, quando navegavam ao largo da Austrália.



A polícia de New South Wales foi chamada a bordo e os infratores - seis homens e dois adolescentes - acabaram por ser expulsos. A que se juntaram mais 14 pessoas, todas familiares dos arruaceiros. Mas isto só depois de muitas cabeça rachadas e uma batalha que envolveu os seguranças do navio. O episódio obrigou a que o cruzeiro a parasse para que os infratores fossem expulsos.



Os passageiros a bordo filmaram com o telemóvel imagens da pancadaria. O navio fazia a viagem entre Melbourne, na costa sul da Austrália e o arquipélago de Nova Caledónia, no Pacífico. O cruzeiro prosseguiu depois da saída dos passageiros indesejados.