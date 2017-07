Cuecas vibratórias ativadas em público

Desafio filmado em loja dos EUA e partilhado no YouTube.

Um namorado malandro ativa com o controlo remoto as cuecas vibratórias que deu à namorada quando esta anda às compras.A brincadeira era parte de um desafio de Shya, que tem um canal no YouTube, o ShyaCVT. Ele ativa as cuecas quando Yiran fala com empregados do Walmart e ela vê-se forçada a resistir aos estímulos de prazer.