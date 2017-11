Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dá tiro no pénis depois de roubar restaurante de cachorros quentes

Assaltante estava a tentar fugir do local do crime quando tudo aconteceu.

15:16

Terrion Pouncy, de 19 anos, deu acidentalmente um tiro no próprio pénis depois de ter assaltado um restaurante de cachorros quentes em Chicago, nos Estados Unidos.



O jovem, que está já a recuperar dos ferimentos num hospital local, terá disparado quando tentava fugir do local do crime, avança o jornal Chicago Tribune.



O tiro ocorreu assim que Terrion colocou a arma que usou no crime nas calças para a esconder. Foi o próprio quem ligou ao serviço de emergência para ser ajudado.



Pouncy roubou dinheiro, uma carteira e um smartphone. Vai ser ouvido em tribunal na terça-feira.