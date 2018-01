Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dão marteladas em ponte de vidro

Isto é que é confiança no trabalho.

02:30

Trabalhadores chineses deram o exemplo máximo de confiança no seu trabalho, ao golpearem entusiasticamente o chão de vidro de uma ponte sobre um abismo com 280 metros, na China.



Os trabalhadores usaram primeiro uma picareta para testar a resistência do vidro e, depois, como se não bastasse, saltam de forma enérgica sobre os painéis golpeados. E não é que o vidro resistiu?