Defunto vai com 50 mil euros para a cova

Um funcionário público ugandês foi sepultado juntamente com 50 mil euros na moeda local para "agradar a Deus no Dia do Juízo Final" e garantir que os seus pecados eram perdoados.A viúva respeitou o último desejo do falecido e enterrou-o, juntamente com o dinheiro, num caixão forrado a metal, mas de pouco serviu.Menos de um mês após o funeral, ladrões escavaram a campa e roubaram o dinheiro todo...