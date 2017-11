Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Demonstração de sensores acaba mal

Vendedor de carros tramado por automóvel.

02:12

Um vendedor de carros decidiu demonstrar a possíveis compradores os ‘excelentes’ sensores de um automóvel.



O homem enfiou a cabeça na porta de trás do carro para exemplificar a segurança dos sensores, capazes de travar as portas em devido tempo e evitar acidentes potencialmente fatais.



Só que, infelizmente para o homem, não pararam e ele acabou por ficar com a cabeça presa na porta!