Descobre que o namorado fez sexo com cavalo

Mulher termina relação depois da polícia lhe mostrar vídeo do momento.

15:42

Uma mulher russa foi surpreendida ao descobrir que o namorado tinha feito sexo com um cavalo numa quinta em Urshakbashkaramily, na Rússia. A mulher terminou imediatamente a relação, depois da polícia lhe ter mostrado um vídeo, captado por uma câmara de videovigilância, que mostra o momento.

O homem, que trabalhava nos estábulos, manteve relações sexuais com um cavalo no picadeiro e só depois reparou que havia uma câmara de videovigilância. Em pânico, tentou parti-la com uma vara, sem sucesso. Por isso, resolveu pegar fogo ao estábolo onde estava preso o dispositivo. O plano acabou por sair ao lado: a polícia foi alertada para o incêndio e descobriu as imagens gravadas.

O homem foi detido e, inicialmente, a namorada defendeu-o. Durante o interrogatório policial foi confrontada pelas imagens e não queria acreditar no que estava a ver e terminou logo a relação.

O criminoso encontra-se preso a aguardar julgamento, acusado de bestialismo.