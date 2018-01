Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Descobre que parceira é um homem durante o sexo

Homem de 46 anos ignorou órgão genital masculino e deixou-se envolver.

10:36

Um homem de 46 anos garante ter vivido uma das melhores experiências sexuais da sua vida quando descobriu que afinal a mulher que tinha conhecido numa discoteca e levado para casa era um transgénero.



O caso aconteceu no Reino Unido. Numa carta enviada ao jornal The Sun, o homem, que foi casado durante 24 anos com a mesma mulher, conta que aceitou o convite de um amigo para ir a uma discoteca gay.



"Eu não estava interessado mas ele disse-me que havia lá pessoas de todo o tipo e que o ambiente era muito bom. Aceitei ir e tenho de admitir que a atmosfera era mesmo muito boa. A música era óptima e a vibração era fantástica. Diverti-me imenso", começa por contar.



Já na pista de dança, o homem começou a dançar com uma mulher que lhe lançou olhares a noite toda. "Ela pediu-me para lhe comprar uma bebida e eu percebi que tinha ali uma hipótese de estar com ela. No final fomos juntos para o apartamento onde ela morava e assim que entrámos ela começou a tirar-me a roupa e a empurrar-me para a cama", explica.



Quando a suposta mulher se começou a despir, o britânico de 46 anos reparou que esta tinha um órgão genital masculino, mas preferiu ignorar e deixou-se envolver. Na manhã seguinte, os dois trocaram números e desde então que tem falado regularmente. O homem teme agora que possa estar a ganhar tendências homossexuais.